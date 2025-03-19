Президент Евросовета: Россия представляет угрозу для всех европейских стран
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Россия представляет угрозу для всех европейских стран, вне зависимости от того, насколько далеко они от нее расположены.
Об этом Кошта сказал в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".
По его словам, важно, чтобы "все понимали, что это коллективная угроза".
"Конечно, больше всего Россия беспокоит соседей – это само собой разумеется. Но важно, чтобы все понимали, что Россия является угрозой для всех", – сказал президент Евросовета.
На вопрос, что можно сделать, чтобы мобилизовать все 27 стран-членов ЕС тратить на оборону больше, Кошта ответил: "Эта угроза, с которой мы сталкиваемся, касается всех нас. И именно поэтому мы все объединены в нашей поддержке Украины. Потому что защита Украины – это передовая линия нашей собственной обороны".
Как известно, саммит лидеров ЕС поддержал идею фон дер Ляйен о масштабных оборонных инвестициях.
Кроме того, 20-21 марта лидеры ЕС соберутся на саммит, в частности, чтобы обсудить помощь Украине и усиление своей обороноспособности.