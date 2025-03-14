Зеленський виступить на саміті ЄС наступного тижня

Глава Євроради Антоніу Кошта повідомив, що Володимир Зеленський звернеться до лідерів країн Євросоюзу, які зберуться на черговий саміт 20-21 березня.

Про це йдеться у листі-запрошенні Кошти, повідомляє "Європейська правда".

Кошта повідомив, що центральним питанням порядку денного саміту буде конкурентоспроможність.

Але, додав він, лідери ЄС також продовжать виконання рішень спеціального саміту 6 березня. Зокрема, вони обговорять останні події щодо України та наступні кроки у сфері оборони після презентації Білої книги про майбутнє європейської оборони.

"Наша подальша підтримка України, необхідність інвестувати в нашу оборону і нашу конкурентоспроможність тісно пов'язані між собою. Більш конкурентоспроможний Союз буде сильнішим Союзом, здатним краще захищати своїх громадян, свої інтереси та цінності на світовій арені", – наголосив Кошта.

Він повідомив, що саміт у четвер розпочнеться з традиційного обміну думками з президенткою Європейського парламенту, а потім лідери ЄС "матимуть можливість почути президента Зеленського".

Нагадаємо, що під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня, за пропозицію переозброїти ЄС проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про підсумки саміту 6 березня читайте у статті: "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.