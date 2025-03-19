Посланник Трампа вірить, що Путін наказав збити російські дрони, які летіли в Україну

Посланник президента США Стів Віткофф заявив, що вірить господарю Кремля Владіміру Путіну та його обіцянкам "діяти добросовісно" у питанні завершення війни в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав в ефірі Bloomberg TV.

Віткоффа попросили прокоментувати заяви України про те, що Росія навіть після нібито обіцянки Путіна не атакувати енергетичну інфраструктуру все одно ударила по ній.

На це посланник Трампа заявив, що "має надійну інформацію з телефонної розмови", яку провів раніше в середу, що Путін "протягом десяти хвилин після розмов з президентом (Трампом. – Ред.) наказав, аби російські війська не атакували інфраструктуру".

"Тож атаки, які відбулись минулої ночі, мали б відбутись до того, як було зроблено цей наказ", – заявив він.

Крім того, за словами Віткоффа, російська сторона розповіла йому про те, як збила сім власних дронів, які були запущені по Україні. Зазначимо, що цим він фактично повторив заяву Міністерства оборони РФ, яке також заявляло про нібито збиття семи своїх дронів у ніч проти 19 березня.

"Я схильний вірити, що Путін діє добросовісно. Він учора сказав президенту (Трампу. – Ред.), що буде діяти добросовісно, і я вірю йому на слово", – додав посланник президента США.

Раніше в середу президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що Путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.

Зазначимо, Віткофф також вважає, що "за кілька тижнів" вдасться домогтися "повного припинення вогню" у російсько-українській війні.