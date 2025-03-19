У Трампа розраховують на повне припинення вогню "за кілька тижнів"

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф впевнений, що "за кілька тижнів" вдасться домогтися "повного припинення вогню" у російсько-українській війні.

Про це він сказав у середу, 19 березня, в ефірі Bloomberg, пише "Європейська правда".

Коментуючи розмову між американським президентом та очільником Кремля Владіміром Путіним, Віткофф заявив, що вони "домовилися про шлях до певних умов припинення вогню сьогодні", а також про шлях до "повного припинення вогню, який буде обговорюватися протягом наступних днів".

На його думку, за "пару тижнів" вдасться дійти до "повного припинення вогню".

"Я думаю, що за пару тижнів ми до цього дійдемо. Отже, багато хороших новин. Тепер справа за технічними групами, які мають розставити всі крапки над "і", і всі зацікавлені в цьому процесі", – запевнив він.

Нагадаємо, Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

У Білому домі за підсумками розмови Путіна і Трампа 18 березня заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.