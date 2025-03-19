Посланник Трампа верит, что Путин приказал сбить российские дроны, которые летели в Украину

Посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что верит хозяину Кремля Владимиру Путину и его обещаниям "действовать добросовестно" в вопросе завершения войны в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в эфире Bloomberg TV.

Уиткоффа попросили прокомментировать заявления Украины о том, что Россия даже после якобы обещания Путина не атаковать энергетическую инфраструктуру все равно ударила по ней.

На это посланник Трампа заявил, что "имеет надежную информацию из телефонного разговора", который провел ранее в среду, что Путин "в течение десяти минут после разговоров с президентом (Трампом. – Ред.) приказал, чтобы российские войска не атаковали инфраструктуру".

"Поэтому атаки, которые произошли прошлой ночью, должны были бы состояться до того, как был дан этот приказ", – заявил он.

Кроме того, по словам Уиткоффа, российская сторона рассказала ему о том, как сбила семь собственных дронов, которые были запущены по Украине. Отметим, что этим он фактически повторил заявление Министерства обороны РФ, которое также заявляло о якобы сбитии семи своих дронов в ночь на 19 марта.

"Я склонен верить, что Путин действует добросовестно. Он вчера сказал президенту (Трампу. – Ред.), что будет действовать добросовестно, и я верю ему на слово", – добавил посланник президента США.

Ранее в среду президент Владимир Зеленский заявил, что Россия ночью атаковала украинскую энергетику, несмотря на то, что Путин якобы дал команду на 30 дней прекратить ее обстрел.

Отметим, Уиткофф также считает, что "за несколько недель" удастся добиться "полного прекращения огня" в российско-украинской войне.