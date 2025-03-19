Швейцарія вдвічі збільшила фінансування компаній для проєктів з відновлення України

Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO) збільшив загальну суму фінансування конкурсу заявок для швейцарських компаній в Україні з 50 млн до 100 млн швейцарських франків (близько $113,5 млн).

Про це йдеться на урядовому порталі, пише "Європейська правда".

Зазначається, що конкурс є початком реалізації ініціативи Швейцарії з підтримки України на 2025-2028 роки із загальним бюджетом 1,5 млрд швейцарських франків (близько $1,7 млрд).

Це, своєю чергою, перший етап довгострокової 12-річної підтримки, загальний обсяг якої становитиме 5 млрд франків (близько $5,6 млрд).

Міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла, що додаткові 50 млн швейцарських франків будуть спрямовані на проєкти відбудови України у співпраці зі швейцарськими компаніями.

"Програма сфокусована на реалізації проєктів у сферах захисту цивільного населення, відбудові інфраструктури та комунальної сфери, а також модернізації державних послуг" – сказала вона.

Конкурс адресовано швейцарським компаніям, які мають юридичну особу в Україні.

У 2023 році уряд Швейцарії схвалив чотирирічний пакет допомоги на загальну суму 100 млн швейцарських франків ($118 млн), призначеної виключно для гуманітарного розмінування в Україні.

Швейцарія також підтримує програму допомоги постраждалим від мін і малим фермерським господарствам, які не можуть обробляти свої поля.