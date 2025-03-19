Швейцария вдвое увеличила финансирование компаний для проектов по восстановлению Украины

Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) увеличил общую сумму финансирования конкурса заявок для швейцарских компаний в Украине с 50 млн до 100 млн швейцарских франков (около $113,5 млн).

Об этом говорится на правительственном портале, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что конкурс является началом реализации инициативы Швейцарии по поддержке Украины на 2025-2028 годы с общим бюджетом 1,5 млрд швейцарских франков (около $1,7 млрд).

Это, в свою очередь, первый этап долгосрочной 12-летней поддержки, общий объем которой составит 5 млрд франков (около $5,6 млрд).

Министр экономики Юлия Свириденко рассказала, что дополнительные 50 млн швейцарских франков будут направлены на проекты восстановления Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями.

"Программа сфокусирована на реализации проектов в сферах защиты гражданского населения, восстановлении инфраструктуры и коммунальной сферы, а также модернизации государственных услуг", – сказала она.

Конкурс адресован швейцарским компаниям, которые имеют юридическое лицо в Украине.

В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков ($118 млн), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

Швейцария также поддерживает программу помощи пострадавшим от мин и малым фермерским хозяйствам, которые не могут обрабатывать свои поля.