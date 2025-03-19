Реєстр збитків для України почав приймати заяви про катування і сексуальне насильство

Реєстр збитків для України (RD4U) 19 березня оголосив про відкриття шести категорій заяв для людей, які постраждали від серйозних порушень унаслідок російської агресії проти України.

Про це повідомила пресслужба Реєстру, пише "Європейська правда".

Відкриті категорії заяв у RD4U охоплюють деякі з найбільш тяжких порушень, повʼязаних із агресією Росії проти України. Це:

A1.1 Вимушене внутрішнє переміщення

A2.3 Серйозні тілесні ушкодження

A2.4 Сексуальне насильство

A2.5 Катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання

A2.6 Позбавлення свободи

A2.7 Примусова праця або служба

"Забезпечуючи жертвам серйозних порушень прав людини чіткий шлях до визнання та відшкодування, Реєстр збитків для України продовжує прокладати шлях до майбутніх відшкодувань та притягнення до відповідальності", – наголосили у Раді Європи.

Реєстр збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (RD4U), був створений під егідою Ради Європи на виконання Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/5.

Угоду про Реєстр збитків від агресії РФ ухвалили у травні 2023 року на саміті Ради Європи в Ісландії. Виконавчим директором Реєстру збитків, який базується в Гаазі, було призначено Маркіяна Ключковського.

Реєстр є першим кроком до створення механізму, який забезпечить виплату компенсацій постраждалим від війни. До нього приєдналися 43 держави та Європейський Союз.

Раніше в RD4U можна було подавати заяви щодо смерті близького члена сім'ї, зникнення безвісти близького члена сім'ї та пошкодження або знищення житлового нерухомого майна.