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Реестр убытков для Украины начал принимать заявления о пытках и сексуальном насилии

Новости — Среда, 19 марта 2025, 18:32 — Олег Павлюк

Реестр убытков для Украины (RD4U) 19 марта объявил об открытии шести категорий заявлений для людей, пострадавших от серьезных нарушений в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Реестра, пишет "Европейская правда".

Открытые категории заявлений в RD4U охватывают некоторые из наиболее тяжелых нарушений, связанных с агрессией России против Украины. Это:

  • A1.1 Вынужденное внутреннее перемещение
  • A2.3 Серьезные телесные повреждения
  • A2.4 Сексуальное насилие
  • A2.5 Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание
  • A2.6 Лишение свободы
  • A2.7 Принудительный труд или служба

"Обеспечивая жертвам серьезных нарушений прав человека четкий путь к признанию и возмещению, Реестр убытков для Украины продолжает прокладывать путь к будущим возмещениям и привлечению к ответственности", – отметили в Совете Европы.

Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, пропаже без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.

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