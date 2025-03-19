Реестр убытков для Украины начал принимать заявления о пытках и сексуальном насилии

Реестр убытков для Украины (RD4U) 19 марта объявил об открытии шести категорий заявлений для людей, пострадавших от серьезных нарушений в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Реестра, пишет "Европейская правда".

Открытые категории заявлений в RD4U охватывают некоторые из наиболее тяжелых нарушений, связанных с агрессией России против Украины. Это:

A1.1 Вынужденное внутреннее перемещение

A2.3 Серьезные телесные повреждения

A2.4 Сексуальное насилие

A2.5 Пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание

A2.6 Лишение свободы

A2.7 Принудительный труд или служба

"Обеспечивая жертвам серьезных нарушений прав человека четкий путь к признанию и возмещению, Реестр убытков для Украины продолжает прокладывать путь к будущим возмещениям и привлечению к ответственности", – отметили в Совете Европы.

Реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины (RD4U), был создан под эгидой Совета Европы во исполнение Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/ES-11/5.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, был назначен Маркиян Ключковский.

Реестр является первым шагом к созданию механизма, который обеспечит выплату компенсаций пострадавшим от войны. К нему присоединились 43 государства и Европейский Союз.

Ранее в RD4U можно было подавать заявления о смерти близкого члена семьи, пропаже без вести близкого члена семьи и повреждении или уничтожении жилого недвижимого имущества.