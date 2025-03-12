Реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – щодо зникнення безвісти близьких

Міжнародний реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, розпочинає прийом заяв за ще однією категорією – стосовно зникнення безвісти близького члена родини.

Як пише "Європейська правда", про це 12 березня повідомили у пресслужбі Реєстру.

Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, починає приймати заяви українців на отримання відшкодування за категорією A2.2.

"Відкриття цієї категорії дозволить тим, хто пережив невизначеність щодо долі своїх близьких, звернутися за компенсацією за моральні страждання та душевний біль", – зазначають у повідомленні.

Подати таку заяву можуть батьки, діти, другий з подружжя або цивільний партнер/партнерка осіб, які зникли безвісти внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Інші члени сім’ї також мають право на подання заяви у цій категорії, якщо зможуть довести наявність близьких стосунків зі зниклою людиною.

Заявники повинні будуть надати інформацію про свою особу, особу зниклого, спорідненість зі зниклим безвісти членом сім’ї, а також подію, що призвела до зникнення.

Наразі заяви можуть подаватися лише щодо осіб, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин в Україні. Заяви до Реєстру можна подати через "Дію". Інструкція розміщена на сайті Реєстру англійською та українською мовами.

Категорія A2.2 стала третьою категорією, відкритою для подання заяв до Реєстру, і незабаром очікується запуск нових категорій.

До цього часу реєстр приймав заяви за першими двома категоріями – щодо смерті близького члена сім’ї та щодо пошкодження або знищення житла.

У Міністерстві юстиції України розраховують, що до кінця 2025 року до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, можна буде подавати заяви вже за всіма категоріями.