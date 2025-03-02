Мелоні поговорила з Трампом перед самітом у Лондоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні поговорила з президентом США Дональдом Трампом увечері в суботу, 1 березня – напередодні саміту в Лондоні з питань європейської безпеки.

Про це йдеться в короткому повідомленні офісу італійської премʼєрки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що розмова Мелоні з Трампом відбулась "також у зв'язку з її завтрашньою зустріччю в Лондоні з президентом України Володимиром Зеленським".

Саміт у Лондоні відбудеться після того, як між Трампом і Зеленським під час зустрічі у Вашингтоні виникла гостра суперечка, що зірвала підписання угоди про корисні копалини.

Італійська премʼєрка – єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.

Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.

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