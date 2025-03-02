Мэлони поговорила с Трампом перед саммитом в Лондоне

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поговорила с президентом США Дональдом Трампом вечером в субботу, 1 марта – накануне саммита в Лондоне по вопросам европейской безопасности.

Об этом говорится в коротком сообщении офиса итальянского премьера, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что разговор Мелони с Трампом состоялся "также в связи с ее завтрашней встречей в Лондоне с президентом Украины Владимиром Зеленским".

Саммит в Лондоне состоится после того, как между Трампом и Зеленским во время встречи в Вашингтоне возник острый спор, сорвавший подписание соглашения о полезных ископаемых.

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.

Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.

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