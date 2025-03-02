CNN: Росія і Китай прагнуть завербувати службовців, звільнених адміністрацією Трампа

Росія, Китай та інші іноземні супротивники США нещодавно доручили своїм розвідувальним службам посилити вербування американських службовців, яких нещодавно звільнили або які можуть бути звільнені.

Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на чотири джерела і відповідний документ, що стосується цього питання, пише "Європейська правда".

Розвіддані вказують на те, що іноземні супротивники США прагнуть скористатися намірами адміністрації Трампа здійснити масові звільнення з федеральної служби, ідеться в матеріалі.

Серед іншого, Росія і Китай зосереджують свої зусилля на нещодавно звільнених працівниках з допуском до державної таємниці та працівниках на випробувальному терміні, які можуть мати цінну інформацію про критично важливу інфраструктуру США, сказали CNN два джерела.

Документ Служби кримінальних розслідувань Військово-морських США, з яким ознайомився телеканал, свідчить, що розвідка з "високою впевненістю" вважає імовірними намір вербувати федеральних службовців.

Співробітникам зовнішньої розвідки іноземних супротивників США наказали шукати потенційні джерела в LinkedIn, TikTok, RedNote і Reddit, ідеться в документі.

Чинні співробітники Центрального розвідувального управління протягом останніх тижнів негласно обговорювали цей ризик і те, як його зменшити, розповіли CNN нинішні й колишні співробітники розвідки.

За даними ЗМІ, сенатори-республіканці у нещодавній розмові з керівницею апарату Білого дому заявили про стурбованість агресивним підходом до заморозки фінансування та звільнення держслужбовців.

П'ять колишніх міністрів оборони США публічно засудили "безрозсудне" звільнення Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.