П’ять ексглав Пентагону  назвали нерозважливими звільнення Трампа серед військових

П'ять колишніх міністрів оборони США в четвер засудили "безрозсудне" звільнення президентом Дональдом Трампом голови Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів і закликали Конгрес зупинити будь-яке затвердження їхніх наступників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

У різкому листі вони також звинуватили Трампа в прагненні перетворити аполітичну американську армію на інструмент партійної політики і в тому, що він використовує звільнення, які поширюються на провідних юристів армії, флоту і військово-повітряних сил, для "усунення правових обмежень президентської влади".

Лист був написаний чотирма міністрами оборони, які служили при демократичних адміністраціях, а також Джеймсом Меттісом, відставним генералом морської піхоти, який був першим главою Пентагону Трампа з 2017 по 2019 рік.

"Дії президента Трампа підривають наші добровольчі сили і послаблюють нашу національну безпеку", – написали вони.

Окрім Меттіса, підписанти листа – Вільям Перрі, Леон Панетта, Чак Хейгел і Ллойд Остін – служили при президентських адміністраціях демократів Білла Клінтона, Барака Обами і Джо Байдена.

Трамп оголосив про звільнення пізно ввечері 21 лютого, але його адміністрація досі не пояснила в деталях, що стало причиною безпрецедентних кадрових перестановок, які також включали звільнення глави ВМС адмірала Лізи Франчетті, першої жінки-офіцера, яка очолила військову службу.

Генерал ВПС Чарльз Браун був лише другим чорношкірим офіцером, який став головою Об'єднаного комітету начальників штабів, і він перебував на цій посаді менше половини свого чотирирічного терміну.

"Звільнення Трампа викликають тривожні питання щодо бажання адміністрації політизувати армію. Тому ми, як і багато американців, в тому числі багато військовослужбовців, змушені зробити висновок, що цих лідерів звільняють з суто партійних міркувань", – пишуть міністри.

Білий дім не відразу відповів на прохання прокоментувати цей лист.

Міністр оборони Піт Гегсет, запеклий противник ініціатив щодо різноманітності в Пентагоні, які він вважає дискримінаційними, ще до свого призначення ставив під сумнів те, що Браун отримав цю посаду лише тому, що він чорношкірий.

Відповідаючи на запитання про звільнення, Гегсет сказав в неділю в інтерв'ю Fox News, що Браун був гідною людиною, але "не тією людиною, яка потрібна на даний момент", і сказав, що Трамп має право обирати власну команду.

Колишні міністри оборони закликали Палату представників і Сенат США провести слухання, щоб "оцінити наслідки для національної безпеки" звільнень Трампа.

У листі міститься застереження, що дії в Пентагоні можуть відлякати американців від вибору військової кар'єри, якщо їхня кар'єра буде оцінюватися через призму партійної політики. Це також може мати негативний вплив на бажання говорити "правду владі", застерігають вони.

Трамп обрав Дена Кейна, тризіркового генерала у відставці, щоб замінити Брауна.

Кейн, відставний пілот F-16, буде підвищений до звання чотиризіркового генерала, а потім повинен буде пройти потенційно виснажливий процес затвердження в Сенаті, щоб отримати чотирирічний термін на посаді глави збройних сил країни в уніформі.

"Сенатори повинні відмовитися затверджувати будь-які нові кандидатури від Міністерства оборони, включаючи кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Дена Кейна на посаду наступного голови Об'єднаного комітету начальників штабів", – написали колишні міністри оборони.

Відставку Брауна та кількох інших генералів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа, раніше анонсували у ЗМІ.

Паралельно Гегсет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.