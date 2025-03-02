В уряді Британії розповіли, лідери яких країн відвідають саміт у Лондоні

В уряді Британії назвали країни і міжнародні об’єднання, керівництво яких відвідає саміт у Лондоні, присвячений підтримці України.

Про це йдеться у повідомленні уряду Британії, передає "Європейська правда".

Як зазначається, до саміту в центрі Лондона приєднаються лідери України, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. У саміті також візьмуть участь міністр закордонних справ Туреччини, Генеральний секретар НАТО і президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Дискусії на саміті будуть зосереджені на

Зміцнення позицій України зараз – включаючи постійну військову підтримку та посилення економічного тиску на Росію.

Потреба в міцній довготривалій угоді, яка забезпечить постійний мир в Україні та гарантуватиме, що Україна зможе стримувати та захищатися від майбутніх російських нападів.

Наступні кроки щодо планування сильних гарантій безпеки.

Змі повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.

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