В правительстве Британии рассказали, лидеры каких стран посетят саммит в Лондоне

В правительстве Великобритании назвали страны и международные объединения, руководство которых посетит саммит в Лондоне, посвященный поддержке Украины.

Об этом говорится в сообщении правительства Великобритании, передает "Европейская правда".

Как отмечается, к саммиту в центре Лондона присоединятся лидеры Украины, Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. В саммите также примут участие министр иностранных дел Турции, Генеральный секретарь НАТО и президенты Европейской комиссии и Европейского совета.

Дискуссии на саммите будут сосредоточены на

Укрепление позиций Украины сейчас – включая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию.

Потребность в прочном долговременном соглашении, которое обеспечит постоянный мир в Украине и гарантирует, что Украина сможет сдерживать и защищаться от будущих российских нападений.

Следующие шаги по планированию сильных гарантий безопасности.

Изменения сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.

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