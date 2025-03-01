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У Лондоні почалася зустріч Зеленського і Стармера

Новини — Субота, 1 березня 2025, 19:35 — Марія Ємець

У Лондоні почалася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармера.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як свідчать трансляції, зокрема BBC, 19:25 кортеж української делегації прибув на Даунінг-Стріт. Крі Стармер зустрів Зеленського біля ганку.

Лідери коротко зупинилися для фото та зайшли у будівлю, не відреагувавши на спроби журналістів поставити запитання.

 

У неділю 2 березня Володимир Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Літак президента України приземлився у Великій Британії у суботу, наступного дня після зустрічі Зеленського з Трампом в Овальному кабінеті, що перетворилася на сварку. 

Бритнський прем’єр після того провів телефонну розмову з українським президентом і підтвердив, що чекає його на саміті в Лондоні. Також він поговорив з Дональдом Трампом по-телефону.

Після цього в уряді Британії заявили, що Стармер "зберігає непохитну підтримку України і робить усе можливе, щоб знайти шлях до тривалого миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України".

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Велика Британія Зеленський
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