Стармер проводить зустріч з Мелоні перед самітом щодо України

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні щойно прибула до офісу прем'єра Британії для двосторонньої зустрічі з Кіром Стармером.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Стармер тепло привітав Мелоні біля дверей офісу, після чого лідери двох країн позували для фотографій і попрямували всередину для переговорів.

У приміщенні Стармер і Мелоні сіли за стіл для бесіди біля каміна.

Стармер сказав, що він "з нетерпінням чекає можливості поговорити з вами про важливі питання, які стоять перед нами".

Він додав: "У нас дуже схожий спосіб мислення, тому я з нетерпінням чекаю, щоб почути вашу думку з цих питань".

Мелоні подякувала Стармеру за скликання сьогоднішнього саміту.

"Я думаю, що дуже, дуже важливо, щоб ми уникнули ризику розколу Заходу. Я думаю, що в цьому питанні Велика Британія та Італія можуть відіграти важливу роль у наведенні мостів", – заявила прем'єрка Італії.

Вона додала, що якщо Захід розділиться, це "зробить нас усіх слабшими".

Джорджа Мелоні також поговорила з президентом США Дональдом Трампом увечері в суботу, 1 березня – напередодні саміту в Лондоні з питань європейської безпеки.

Італійська премʼєрка – єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.

Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.

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