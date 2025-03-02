Стармер проводит встречу с Мелони перед саммитом по Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони только что прибыла в офис премьера Великобритании для двусторонней встречи с Киром Стармером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Стармер тепло поприветствовал Мелони у дверей офиса, после чего лидеры двух стран позировали для фотографий и направились внутрь для переговоров.

В помещении Стармер и Мелони сели за стол для беседы у камина.

Стармер сказал, что он "с нетерпением ждет возможности поговорить с вами о важных вопросах, которые стоят перед нами".

Он добавил: "У нас очень похожий образ мышления, поэтому я с нетерпением жду, чтобы услышать ваше мнение по этим вопросам".

Мелони поблагодарила Стармера за созыв сегодняшнего саммита.

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – заявила премьер Италии.

Она добавила, что если Запад разделится, это "сделает нас всех слабее".

Джорджа Мелони также поговорила с президентом США Дональдом Трампом вечером в субботу, 1 марта – накануне саммита в Лондоне по вопросам европейской безопасности.

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.

Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.

Читайте также: Ссора самого высокого уровня. Почему сорванная встреча Зеленского и Трампа еще не стала катастрофой