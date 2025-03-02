Зеленський прибув на саміт у Лондоні

Президент України Володимир Зеленський теж прибув до Ланкастер-хаусу, де його тепло зустрів прем'єр Британії Кір Стармер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Вони коротко поспілкувалися під дверима, а потім зайшли всередину, щоб взяти участь у екстреному міжнародному саміті.

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Перед цим на саміт прибули, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, генсек НАТО Марк Рютте, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Антоніу Кошта та інші.

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.