Макрон прибув на саміт у Лондоні

Президент Франції Еммануель Макрон щойно прибув на міжнародний саміт у центрі Лондона, який приймає прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Біля дверей його зустрів прем'єр-міністр, і вони зупинилися на мить, щоб позувати для фотографій, перш ніж зайти всередину.

фото Sky News

Стармер заявив, що Британія, Франція та Україна сьогодні працюватимуть над планом припинення вогню, який буде представлений Сполученим Штатам.

Незабаром до Стармера і Макрона мають приєднатися прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент України Володимир Зеленський, а також лідери Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії.

Очікується також присутність лідерів Канади та Туреччини.

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.