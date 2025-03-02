Стармер на саміті у Лондоні: це момент для Європи, який буває раз на покоління

Європейські лідери зібралися в нижньому залі Ланкастерського палацу для "сімейного фото" під час обговорення питань оборони і безпеки Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Група лідерів з усієї Європи, до якої приєднався прем’єр Британії Кір Стармер, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, стали для фотографії внизу великих сходів перед національними прапорами.

Згодом, коли саміт розпочався, Стармер заявив, що європейські лідери повинні активізуватися в цей "момент, який буває раз на покоління".

"Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед", – заявив він.

Стармер сказав, що натовп, який вітав Володимира Зеленського оплесками перед його візитом на Даунінг-стріт вчора, був "абсолютно спонтанним".

Звертаючись до Зеленського, який сидів поруч з ним, прем'єр-міністр сказав: "Сподіваюся, ви знаєте, що ми всі з вами і з народом України стільки, скільки буде потрібно, всі, хто сидить за цим столом".

Близько 19 світових лідерів зібралися в Ланкастер-хаусі в центрі Лондона, де обговорюють план мирного врегулювання в Україні.

Європейські лідери, а також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і міністр закордонних справ Туреччини проводять переговори всередині будівлі.

ЗМІ повідомляли, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі лідерів у Лондоні 2 березня закличе налагодити відносини з адміністрацією Дональда Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.