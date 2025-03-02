Стармер на саммите в Лондоне: это момент для Европы, который бывает раз в поколение

Европейские лидеры собрались в нижнем зале Ланкастерского дворца для "семейного фото" во время обсуждения вопросов обороны и безопасности Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Группа лидеров со всей Европы, к которой присоединился премьер Великобритании Кир Стармер, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, стали для фотографии внизу большой лестницы перед национальными флагами.

Впоследствии, когда саммит начался, Стармер заявил, что европейские лидеры должны активизироваться в этот "момент, который бывает раз в поколение".

"Мы собрались здесь сегодня, потому что такой момент для безопасности Европы выпадает раз в поколение, и мы все должны сделать шаг вперед", – заявил он.

Стармер сказал, что толпа, которая приветствовала Владимира Зеленского аплодисментами перед его визитом на Даунинг-стрит вчера, была "совершенно спонтанной".

Обращаясь к Зеленскому, который сидел рядом с ним, премьер-министр сказал: "Надеюсь, вы знаете, что мы все с вами и с народом Украины столько, сколько потребуется, все, кто сидит за этим столом".

Около 19 мировых лидеров собрались в Ланкастер-хаусе в центре Лондона, где обсуждают план мирного урегулирования в Украине.

Европейские лидеры, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и министр иностранных дел Турции проводят переговоры внутри здания.

СМИ сообщали, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи лидеров в Лондоне 2 марта призовет наладить отношения с администрацией Дональда Трампа как единственный вариант обеспечения устойчивого мира в Украине.

Во время встречи с Владимиром Зеленским в субботу Кир Стармер заверил, что Британия будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и непоколебимо и решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира.