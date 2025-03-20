Як переговори Трамп-Путін вплинули на червоні лінії щодо України

Телефонні переговори Дональда Трампа та Владіміра Путіна, що відбулися 18 березня, точно не стали успішними для президента США, радше навпаки. Втім, лідер США все ж зміг нав’язати російському колезі свою лінію щодо Ірану.

Але Росія теж не стала переможцем цього раунду переговорів.

До певної міри можна говорити, що цей раунд пройшов позитивно для України: найгірший сценарій зі "зрадою" з боку США не перетворився на реальність.

Та найбільш позитивним, напевно, є вплив цього розвитку подій на підтримку України з боку інших партнерів.

Про те, що відбувалося навколо переговорів Путіна і Трампа і що буде далі з новою ідеєю про "часткове перемир’я", яке у Москві та у Вашингтоні зрозуміли по-різному, читайте у свіжій аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США. Далі – стислий її виклад.

Під час телефонних переговорів Дональд Трамп так і не зміг переконати Владіміра Путіна на безумовне перемир’я в Україні.

Головним результатом їхніх переговорів стала ідея проміжного, часткового перемир’я.

Але єдина попередня домовленість – щодо часткової зупинки авіаударів – отримала у двох столицях відмінне прочитання.

У пресрелізі Кремля йдеться про взаємну відмову від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. А американці зазначили про домовленість щодо припинення вогню ще й по всіх інфраструктурних об’єктах.

Згодом спецпредставник Трампа Стів Віткофф у інтерв’ю Bloomberg скоригував американську позицію і визнав: Путін пообіцяв зупинити удари лише по енергооб’єктах, та й взагалі, нічна атака не була порушенням, бо дрони, мовляв, запустили до завершення розмови Путіна з Трампом.

Ближчим часом у Саудівській Аравії мають початися технічні переговори про умови цього часткового перемир’я. Як наголосив у Фінляндії президент Зеленський, на ці переговори від України має поїхати "технічна команда – військові, енергетики", тож наразі про підписання якихось політичних домовленостей не йдеться.

Ще один етап, про який Путін і Трамп "домовилися домовлятися" і який цілком може стати темою обговорень у Саудівській Аравії – це перемир’я у Чорному морі.

Але незалежно від підсумку цієї роботи постає питання: що робити з повним перемир’ям? Адже умови Путіна для подальших політичних переговорів для України є неприйнятними.

Для наступних кроків (і, схоже, також умовою для повного припинення вогню) Путін висуває низку вимог. Пріоритетом для Путіна зараз стала вимога щодо визнання "російськими" частини окупованих територій України.

Однак Зеленський наголошує, що тимчасово окуповані ніколи не стануть російськими. Президент Фінляндії його підтримує: Україна має уникнути такого "миру", який нав’язали фінам у 1944-му.

У той же час треба усвідомлювати, що американська позиція у переговорах стосується не лише України.

Для Трампа завершення війни в Україні – частина великої гри, у якій є ще Іран і Китай. Від цього Київ, звісно, програє.

Та Києву лишається дотримуватися своєї позиції: треба зберегти не тільки незалежність, а й суверенітет та не визнавати територіальні поступки.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Перший раунд, невдалий для Трампа. Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.