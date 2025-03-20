Как переговоры Трамп-Путин повлияли на красные линии по Украине

Телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшиеся 18 марта, точно не стали успешными для президента США, скорее наоборот. Впрочем, лидер США все же смог навязать российскому коллеге свою линию по Ирану.

Но Россия тоже не стала победителем этого раунда переговоров.

В определенной степени можно говорить, что этот раунд прошел положительно для Украины: худший сценарий с "предательством" со стороны США не превратился в реальность.

Но наиболее положительным, наверное, является влияние этого развития событий на поддержку Украины со стороны других партнеров.

О том, что происходило вокруг переговоров Путина и Трампа и что будет дальше с новой идеей о "частичном перемирии", которое в Москве и в Вашингтоне поняли по-разному, читайте в свежей аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США. Далее – краткое ее изложение.

Во время телефонных переговоров Дональд Трамп так и не смог убедить Владимира Путина на безусловное перемирие в Украине.

Главным результатом их переговоров стала идея промежуточного, частичного перемирия.

Но единственная предварительная договоренность – о частичной остановке авиаударов – получила в двух столицах отличное прочтение.

В пресс-релизе Кремля говорится о взаимном отказе от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. А американцы отметили о договоренности о прекращении огня еще и по всем инфраструктурным объектам.

Позже спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в интервью Bloomberg скорректировал американскую позицию и признал: Путин пообещал остановить удары только по энергообъектам, да и вообще, ночная атака не была нарушением, потому что дроны, мол, запустили до завершения разговора Путина с Трампом.

В ближайшее время в Саудовской Аравии должны начаться технические переговоры об условиях этого частичного перемирия. Как отметил в Финляндии президент Зеленский, на эти переговоры от Украины должна поехать "техническая команда – военные, энергетики", поэтому пока о подписании каких-то политических договоренностей речь не идет.

Еще один этап, о котором Путин и Трамп "договорились договариваться" и который вполне может стать темой обсуждений в Саудовской Аравии – это перемирие в Черном море.

Но независимо от итога этой работы встает вопрос: что делать с полным перемирием? Ведь условия Путина для дальнейших политических переговоров для Украины неприемлемы.

Для следующих шагов (и, похоже, также условием для полного прекращения огня) Путин выдвигает ряд требований. Приоритетом для Путина сейчас стало требование о признании "российскими" части оккупированных территорий Украины.

Однако Зеленский отмечает, что временно оккупированные никогда не станут российскими. Президент Финляндии его поддерживает: Украина должна избежать такого "мира", который навязали финнам в 1944-м.

В тоже же время надо осознавать, что американская позиция в переговорах касается не только Украины.

Для Трампа завершение войны в Украине – часть большой игры, в которой есть еще Иран и Китай. От этого Киев, конечно, проигрывает.

Но Киеву остается придерживаться своей позиции: надо сохранить не только независимость, но и суверенитет и не признавать территориальные уступки.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Первый раунд, неудачный для Трампа. Что изменили для Украины переговоры лидеров России и США.