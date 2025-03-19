Президент Фінляндії: Україна має уникнути такого "миру", який нав’язали фінам у 1944-му

Досвід Фінляндії свідчить, що Україна у жодному разі не має погоджуватися на умови Росії, які означатимуть втрату суверенітету та територіальної цілісності.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, відповідаючи на питання "Європейської правди" у середу на пресконференції в Гельсінкі.

Очільник фінської держави прокоментував чутки в інформаційному просторі про те, що Росія вимагає визнання за нею окупованих територій, і зауважив, що це означатиме втрату Україною частини ознак своєї державності. Таким, зокрема, став підсумок для Фінляндії так званої Зимової війни 1939-1940 років, коли Радянський союз напав на цю країну.

"Основа державності ґрунтується на трьох стовпах – незалежність, суверенітет та територіальна цілісність. Фінляндія у 1944-му за сталінським миром втратила дві з них. Ми зберегли незалежність, але ми втратили суверенітет в ухваленні рішень (про зовнішню політику держави. – ЄП), а також втратили 10% нашої території", – заявив він.

Стубб підкреслив, що для нього це має також особистісний вимір, бо СРСР окупував та анексував, зокрема, "території, де народилися мої бабусі-дідусі й де народився мій батько". За мирним договором із СРСР, який підписала фінська влада, Фінляндія погодилася визнати частину своїх територій складовою Росії.

Президент Фінляндії, коментуючи запитання "ЄвроПравди" про те, чи має Україна будь-що уникати цього, відповів категорично.

"На ваше питання, чи має Україна погодитися опинитися у цьому становищі, моя відповідь – абсолютно ні", – заявив він, пообіцявши і далі працювати над тим, щоб Україна "зберегла і незалежність, і суверенне право визначати свій шлях до Європи та Заходу, і свою територіальну цілісність".

Як повідомляла "ЄвроПравда", на пресконференції Зеленський визнав, що на мирних переговорах будуть підніматися територіальні питання, але наголосив, що це – червона лінія для України.

Він також повідомив, що говоритиме з Трампом 19 березня.