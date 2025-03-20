Єврокомісар про ініціативу SAFE: інтегруємо Україну в механізм зміцнення ЄС

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив, що у межах анонсованої Європейським Союзом безпекової ініціативи SAFE українська оборонна промисловість матиме змогу бути залученою на рівних правах із оборонно-промисловим комплексом держав-членів ЄС.

Про це він заявив у четвер, 20 березня, під час брифінгу у Києві, цитує Укрінформ, пише "Європейська правда".

Домбровскіс нагадав, що напередодні Єврокомісія оприлюднила ініціативу ReArm Europe Plan/Readiness 2030, яка дасть змогу мобілізувати до 800 млрд євро протягом наступних 40 років для зміцнення обороноздатності, збільшуючи витрати на оборону.

"Отже, ми, очевидно, очікуємо обговорень щодо цього пакета, і сподіваюся, будуть прийняті рішення та буде висловлено готовність просувати цю ініціативу", – сказав він.

Домбровскіс окремо зупинився на частині європейського проєкту SAFE (Security Action for Europe) – програмі фінансування розміром у 150 млрд євро, в межах якої ОПК України може "на рівних правах брати участь у проєктах разом із військовою промисловістю ЄС".

"Таким чином, ми інтегруємо Україну в цей механізм зі зміцнення обороноздатності ЄС", – наголосив єврокомісар.

Окрім цього, він очікує, що питання оборони і продовження підтримки України значною мірою будуть на порядку денному саміту у Брюсселі, який пройде 20 березня.

Нагадаємо, під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня за пропозицію ReArm Europe проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включно з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Як повідомлялося, "Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.