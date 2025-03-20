Еврокомиссар об инициативе SAFE: интегрируем Украину в механизм укрепления ЕС

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что в рамках анонсированной Европейским Союзом инициативы по безопасности SAFE украинская оборонная промышленность сможет быть привлеченной на равных правах с оборонно-промышленным комплексом государств-членов ЕС.

Об этом он заявил в четверг, 20 марта, во время брифинга в Киеве, цитирует Укринформ, пишет "Европейская правда".

Домбровскис напомнил, что накануне Еврокомиссия обнародовала инициативу ReArm Europe Plan/Readiness 2030, которая позволит мобилизовать до 800 млрд евро в течение следующих 40 лет для укрепления обороноспособности, увеличивая расходы на оборону.

"Итак, мы, очевидно, ожидаем обсуждений по этому пакету, и надеюсь, будут приняты решения и будет выражена готовность продвигать эту инициативу", – сказал он.

Домбровскис отдельно остановился на части европейского проекта SAFE (Security Action for Europe) – программе финансирования размером в 150 млрд евро, в рамках которой ОПК Украины может "на равных правах участвовать в проектах вместе с военной промышленностью ЕС".

"Таким образом, мы интегрируем Украину в этот механизм по укреплению обороноспособности ЕС", – подчеркнул еврокомиссар.

Кроме этого, он ожидает, что вопросы обороны и продолжение поддержки Украины в значительной степени будут на повестке дня саммита в Брюсселе, который пройдет 20 марта.

Напомним, во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта за предложение ReArm Europe проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая премьера Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщалось, "Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.