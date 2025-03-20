Прем'єр Фінляндії: Україна має стати членом ЄС найпізніше до 2030 року

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Україна має стати членом Європейського Союзу "якомога швидше і найпізніше – до 2030 року".

Його слова цитує Politico, пише "Європейська правда".

Орпо заявив, що Україна дійсно хоче бути членом Європейського Союзу, а тому, на його думку, це має статися "якомога швидше і найпізніше – до 2030 року".

"Вони хочуть бути одним з нас. Звичайно, це має базуватися на заслугах, але це дуже важливий сигнал для українців", – акцентував він.

Орпо також позитивно відгукнувся щодо "Білої книги" ЄС, зазначивши, що вона свідчить про те, що Європа винесла уроки з війни в Україні.

"Росія є і буде постійною загрозою для Європейського Союзу та Європи. І саме тому зараз ми дійсно готуємося і будуємо нашу власну сильну оборону", – підсумував він.

Нагадаємо, 19 березня країни Балтії і Північної Європи закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС". Фінляндія була однією із шести країн, які підписали листа.

"Біла книга", яку представили у Брюсселі 19 березня, формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.