Премьер Финляндии: Украина должна стать членом ЕС самое позднее к 2030 году

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина должна стать членом Европейского Союза "как можно скорее и самое позднее – к 2030 году".

Его слова цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Орпо заявил, что Украина действительно хочет быть членом Европейского Союза, а потому, по его мнению, это должно произойти "как можно скорее и самое позднее – до 2030 года".

"Они хотят быть одним из нас. Конечно, это должно базироваться на заслугах, но это очень важный сигнал для украинцев", – акцентировал он.

Орпо также положительно отозвался о "Белой книге" ЕС, отметив, что она свидетельствует о том, что Европа вынесла уроки из войны в Украине.

"Россия есть и будет постоянной угрозой для Европейского Союза и Европы. И именно поэтому сейчас мы действительно готовимся и строим нашу собственную сильную оборону", – подытожил он.

Напомним, 19 марта страны Балтии и Северной Европы призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС". Финляндия была одной из шести стран, подписавших письмо.

"Белая книга", которую представили в Брюсселе 19 марта, формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.