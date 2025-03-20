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Президент Литви вважає, що Україна може приєднатися до ЄС раніше за Балкани

Новини — Четвер, 20 березня 2025, 12:45 — Іванна Костіна

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна може вступити до ЄС раніше за балканські країни.

Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна приєднатися до ЄС раніше, ніж балканські країни-кандидати, такі як Сербія чи Чорногорія, президент Литви Гітанас Науседа сказав: "Це можливо".

 "Якщо Україна зможе завершити цю процедуру до 2030 року, а західнобалканські країни запізнюються, то все можливо. Це залежить від бажання, це залежить від прихильності, і ми бачимо, що прихильність наших українських друзів дуже висока", – сказав Науседа.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Україна має стати членом Європейського Союзу "якомога швидше і найпізніше – до 2030 року".

Нагадаємо, 19 березня країни Балтії і Північної Європи закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".

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Литва Вступ до ЄС
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