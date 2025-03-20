Президент Литви вважає, що Україна може приєднатися до ЄС раніше за Балкани
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Україна може вступити до ЄС раніше за балканські країни.
Про це він сказав по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Відповідаючи на запитання, чи може Україна приєднатися до ЄС раніше, ніж балканські країни-кандидати, такі як Сербія чи Чорногорія, президент Литви Гітанас Науседа сказав: "Це можливо".
"Якщо Україна зможе завершити цю процедуру до 2030 року, а західнобалканські країни запізнюються, то все можливо. Це залежить від бажання, це залежить від прихильності, і ми бачимо, що прихильність наших українських друзів дуже висока", – сказав Науседа.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Україна має стати членом Європейського Союзу "якомога швидше і найпізніше – до 2030 року".
Нагадаємо, 19 березня країни Балтії і Північної Європи закликали Брюссель надати "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України до ЄС".