Президент Литвы считает, что Украина может присоединиться к ЕС раньше Балкан

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Украина может вступить в ЕС раньше балканских стран.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Отвечая на вопрос, может ли Украина присоединиться к ЕС раньше, чем балканские страны-кандидаты, такие как Сербия или Черногория, президент Литвы Гитанас Науседа сказал: "Это возможно".

"Если Украина сможет завершить эту процедуру до 2030 года, а западнобалканские страны запаздывают, то все возможно. Это зависит от желания, это зависит от приверженности, и мы видим, что приверженность наших украинских друзей очень высока", – сказал Науседа.

Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Украина должна стать членом Европейского Союза "как можно скорее и самое позднее – к 2030 году".

Напомним, 19 марта страны Балтии и Северной Европы призвали Брюссель предоставить "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС".