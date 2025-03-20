Джерело: Угорщина не підписала висновки саміту ЄС щодо України
Новини — Четвер, 20 березня 2025, 15:30 — ,
Угорщина очікувано відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України.
Про це кореспонденту "Європейської правди" повідомив посадовець ЄС.
Розділ висновків саміту щодо України, підтриманий 26 державами-членами, буде опублікований як окремий документ.
"Угорщина відмовилася підписати український розділ висновків саміту ЄС, він буде опублікований як окремий документ з 26 підписами", – сказав високопосадовець ЄС.
Він розповів також, що під час саміту лідери обговорили з президентом Володимиром Зеленським ситуацію на фронті та результат перемовин, які проводять США.
"Лідери держав ЄС дійшли до спільної позиції, що на цей момент фактично не відбувається жодних перемовин з Росією. Також обмінялися думками, як ЄС та Україна можуть впливати на цей процес", – сказав посадовець.
Лідери спочатку обговорили ситуацію з Зеленським, потім продовжили бесіду про Україну між собою. Загалом обговорення тривало 2 години.
Нагадаємо, 6 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовився ставити підпис під висновками засідання позачергової Європейської ради 6 березня щодо підтримки України, у результаті текст узгодили 26 з 27 держав Європейського Союзу.
Угорський міністр з питань ЄС Янош Бока раніше 18 березня публічно підтвердив, що Угорщина не підтримає висновки Європейської ради щодо допомоги Україні, бо це "суперечить стратегічним інтересам" Будапешта.