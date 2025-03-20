Источник: Венгрия не подписала выводы саммита ЕС по Украине

Венгрия ожидаемо отказалась подписать выводы саммита ЕС, касающиеся Украины.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил чиновник ЕС.

Раздел выводов саммита по Украине, поддержанный 26 государствами-членами, будет опубликован как отдельный документ.

"Венгрия отказалась подписать украинский раздел выводов саммита ЕС, он будет опубликован как отдельный документ с 26 подписями", – сказал чиновник ЕС.

Он рассказал также, что во время саммита лидеры обсудили с президентом Владимиром Зеленским ситуацию на фронте и результат переговоров, которые проводят США.

"Лидеры государств ЕС пришли к общей позиции, что на данный момент фактически не происходит никаких переговоров с Россией. Также обменялись мнениями, как ЕС и Украина могут влиять на этот процесс", – сказал чиновник.

Лидеры сначала обсудили ситуацию с Зеленским, затем продолжили беседу об Украине между собой. В целом обсуждение продолжалось два часа.

Напомним, 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался ставить подпись под выводами заседания внеочередного Европейского совета 6 марта по поддержке Украины, в результате текст согласовали 26 из 27 государств Европейского Союза.

Венгерский министр по вопросам ЕС Янош Бока ранее 18 марта публично подтвердил, что Венгрия не поддержит выводы Европейского совета по помощи Украине, потому что это "противоречит стратегическим интересам" Будапешта.