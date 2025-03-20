Угорщина хоче бачити Україну "буферною зоною" між Росією та ЄС

В Угорщині кажуть, що хочуть бачити Україну як "буферну зону" між Росією та ЄС.

Про це заявив міністр Угорщини у справах ЄС Янош Бока в інтерв'ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

За словами угорського міністра, повернення Дональда Трампа до Білого дому означає, що ЄС більше не повинен підтримувати Україну зброєю або грошима.

"Ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонні системи, але ми бачимо необхідність створення буферної зони між Росією і європейськими оборонними структурами, що відповідає інтересам як Росії, так і Європи", – сказав Бока.

Він додав, що "Україна може функціонувати як буферна зона лише в тому випадку, якщо існує консенсус між глобальними гравцями щодо того, що можна і що не можна робити на території України", маючи на увазі насамперед США та Росію.

"В іншому випадку це буде зона конфлікту, а не буферна зона", – зазначив угорський міністр.

Він також стверджує, що "якщо США або ЄС робитимуть щось в Україні без схвалення (Владіміра) Путіна, це саме по собі стане джерелом конфлікту".

Варто зазначити, що Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС 20 березня, які стосуються України. Саме тому розділ висновків щодо України, підтриманий 26 державами-членами, був опублікований як окремий документ.