У висновках саміту ЄС, що проходить 20 березня в Брюсселі, йдеться про те, що Росія має продемонструвати реальне бажання до припинення розв'язаної нею війни проти України.

Висновки саміту публікує пресслужба Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

Варто зазначити, що Угорщина відмовилася підписати висновки саміту ЄС, які стосуються України. Саме тому розділ висновків щодо України, підтриманий 26 державами-членами, був опублікований як окремий документ.

У висновках вітається спільна заява України та США за підсумками їхньої зустрічі в Саудівській Аравії, де викладені пропозиції щодо припинення вогню, а також вказано про відновлення обміну розвідданими й допомоги в забезпеченні безпеки з боку США.

"Європейська рада закликає Росію проявити реальну політичну волю до припинення війни", – підкреслюється в документі.

Лідери 26 країн ЄС наголошують, що шлях до миру має включати зусилля з надання гуманітарної допомоги, обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб і повернення всіх викрадених українських дітей.

В ЄС висловили готовність посилити тиск на Росію, зокрема шляхом запровадження додаткових санкцій і посилення примусового виконання наявних заходів.

Заморожені росактиви мають залишатись такими, доки Росія не припинить свою війну проти України і не компенсує завдані їй збитки.

В ЄС заявили про готовність сприяти мирному процесу і допомогти забезпечити "справедливий і міцний мир для України, що відповідає інтересам як України, так і Європи в цілому".

У висновках йдеться про готовність надавати Україні регулярну фінансову і військову підтримку.

Також підкреслюється необхідність притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини, і визнана важливість процесу створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Крім того, як писала "ЄвроПравда", на засіданні Європейської ради 20 березня низка лідерів ЄС виступили за прискорення переговорного процесу про вступ України.