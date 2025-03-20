Регіонам Литви виділили 12 млн євро на укриття

Міністерство внутрішніх справ Литви виділило 12 мільйонів євро на модернізацію інфраструктури укриттів у 51 муніципалітеті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Протягом 18 місяців ці гроші будуть інвестовані в 350 бомбосховищ по всій Литві.

"Як і планувалося, 12 мільйонів євро буде виділено муніципалітетам на модернізацію укриттів, де люди можуть сховатися в разі небезпеки", – заявив журналістам у четвер міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

За останній час кількість укриттів збільшилася майже вдвічі, зазначив Кондратович, додавши, що їхня кількість і надалі зростатиме.

За даними Міністерства внутрішніх справ, у литовських муніципалітетах налічується понад 6400 укриттів, в яких можуть розміститися близько 1,5 мільйона осіб, або 54% населення країни.

Раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що 19 березня започаткувала роботу коаліція цивільного захисту, яку очолить Фінляндія, для будівництва укриттів в Україні.

А у Латвії погодились виділити 22 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) на облаштування укриттів у країні.