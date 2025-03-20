Регионам Литвы выделили 12 млн евро на укрытия

Министерство внутренних дел Литвы выделило 12 миллионов евро на модернизацию инфраструктуры укрытий в 51 муниципалитете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В течение 18 месяцев эти деньги будут инвестированы в 350 бомбоубежищ по всей Литве.

"Как и планировалось, 12 миллионов евро будет выделено муниципалитетам на модернизацию укрытий, где люди могут укрыться в случае опасности", – заявил журналистам в четверг министр внутренних дел Владислав Кондратович.

За последнее время количество укрытий увеличилось почти вдвое, отметил Кондратович, добавив, что их количество и в дальнейшем будет расти.

По данным Министерства внутренних дел, в литовских муниципалитетах насчитывается более 6400 укрытий, в которых могут разместиться около 1,5 миллиона человек, или 54% населения страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что 19 марта начала работу коалиция гражданской защиты, которую возглавит Финляндия, для строительства укрытий в Украине.

А в Латвии согласились выделить 22 млн евро из Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) на обустройство укрытий в стране.