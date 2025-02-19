Латвія витратить 22 млн євро з фондів ЄС на облаштування укриттів

У Латвії погодились виділити 22 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) на облаштування укриттів у країні.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Пропозиція щодо можливого розподілу фінансування була надіслана місцевим органам влади в середу на розгляд.

Очікується, що ця пропозиція дозволить адаптувати та обладнати щонайменше 500 об'єктів, що перебувають у державній та комунальній власності, під укриття.

"Це перше реальне фінансування для прискорення встановлення та оснащення укриттів у Латвії. Фінансування ЄФРР дозволяє зробити значний прорив у цьому сегменті цивільного захисту, тому я сподіваюся на швидку і конструктивну співпрацю з латвійськими муніципалітетами", – сказав міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс.

Для того, щоб якнайшвидше розпочати облаштування укриттів, Міністерство внутрішніх справ звернулося до муніципалітетів з проханням надати свої пропозиції щодо фінансування до кінця лютого.

Міністерство також зазначає, що тривають переговори з країнами-донорами Європейського економічного простору та Норвезьким фінансовим механізмом щодо додаткового фінансування з цього інструменту, починаючи з 2027 року.

Наразі латвійські рятувальники перевірили 3 200 підвальних приміщень державних та комунальних будівель. З них 398 були визнані придатними і 1254 частково придатними для використання як укриття.

Таким чином, понад пів мільйона людей в країні будуть забезпечені укриттям на випадок надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, Литва цьогоріч планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів у Вільнюсі.

Загалом у Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.