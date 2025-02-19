Латвія витратить 22 млн євро з фондів ЄС на облаштування укриттів
У Латвії погодились виділити 22 млн євро з Європейського фонду регіонального розвитку (ЄФРР) на облаштування укриттів у країні.
Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".
Пропозиція щодо можливого розподілу фінансування була надіслана місцевим органам влади в середу на розгляд.
Очікується, що ця пропозиція дозволить адаптувати та обладнати щонайменше 500 об'єктів, що перебувають у державній та комунальній власності, під укриття.
"Це перше реальне фінансування для прискорення встановлення та оснащення укриттів у Латвії. Фінансування ЄФРР дозволяє зробити значний прорив у цьому сегменті цивільного захисту, тому я сподіваюся на швидку і конструктивну співпрацю з латвійськими муніципалітетами", – сказав міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс.
Для того, щоб якнайшвидше розпочати облаштування укриттів, Міністерство внутрішніх справ звернулося до муніципалітетів з проханням надати свої пропозиції щодо фінансування до кінця лютого.
Міністерство також зазначає, що тривають переговори з країнами-донорами Європейського економічного простору та Норвезьким фінансовим механізмом щодо додаткового фінансування з цього інструменту, починаючи з 2027 року.
Наразі латвійські рятувальники перевірили 3 200 підвальних приміщень державних та комунальних будівель. З них 398 були визнані придатними і 1254 частково придатними для використання як укриття.
Таким чином, понад пів мільйона людей в країні будуть забезпечені укриттям на випадок надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, Литва цьогоріч планує витратити 12 млн євро на підготовку та покращення укриттів у Вільнюсі.
Загалом у Литві наразі налічується понад 6 тисяч об’єктів, які можуть слугувати укриттями.