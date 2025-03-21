Закриття аеропорту Лондона вплине на понад 1300 рейсів

Закриття через масштабну пожежу аеропорту Лондона "Гітроу", одного з найбільш завантажених летовищ світу, вплине на понад 1300 рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Коментуючи пожежу, прессекретар аеропорту "Гітроу" заявив, що найближчими днями очікуються значні перебої в роботі.

"Гітроу" переживає значне відключення електроенергії в аеропорту через велику пожежу на сусідній електричній підстанції. Пожежні бригади реагують на інцидент, але ми не маємо чіткої інформації про те, коли електропостачання буде надійно відновлено", – сказав він.

"Ми очікуємо значних перебоїв у роботі протягом найближчих днів, і пасажирам не слід подорожувати до аеропорту за жодних обставин, поки аеропорт не відновить свою роботу", – додав речник.

За даними Flightradar24, сьогоднішнє раптове закриття "Гітроу" вплине на понад 1 300 рейсів.

Щонайменше 120 рейсів, які прямували до "Гітроу", були змушені перенаправлятися через закриття аеропорту. Деякі рейси зі США розверталися в повітрі і поверталися до пункту відправлення.

Рейс United Airlines із Сан-Франциско був змушений приземлитися у Вашингтоні, а не в Лондоні. British Airways і Virgin Atlantic перенаправили свої рейси в сусідній "Гатвік".

"Гітроу" є одним з найбільш завантажених у світі аеропортів з двома злітно-посадковими смугами. Він здійснює близько 1 300 злетів і посадок на день, згідно з даними на його веб-сайті.

"Гітроу" – один з найбільших світових хабів. Це порушить роботу авіакомпаній по всьому світу", – сказав Ян Петченик, прессекретар FlightRadar24.

Згідно з даними OAG, у 2024 році "Гітроу" був другим за завантаженістю міжнародним аеропортом після дубайського.

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.