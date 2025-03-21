Закрытие аэропорта Лондона повлияет на более 1300 рейсов

Закрытие из-за масштабного пожара аэропорта Лондона "Хитроу", одного из самых загруженных аэропортов мира, повлияет на более 1300 рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Комментируя пожар, пресс-секретарь аэропорта "Хитроу" заявил, что в ближайшие дни ожидаются значительные перебои в работе.

"Хитроу" переживает значительное отключение электроэнергии в аэропорту из-за крупного пожара на соседней электрической подстанции. Пожарные бригады реагируют на инцидент, но мы не имеем четкой информации о том, когда электроснабжение будет надежно восстановлено", – сказал он.

"Мы ожидаем значительных перебоев в работе в течение ближайших дней, и пассажирам не следует путешествовать в аэропорт ни при каких обстоятельствах, пока аэропорт не возобновит свою работу", – добавил представитель.

По данным Flightradar24, сегодняшнее внезапное закрытие "Хитроу" повлияет на более 1 300 рейсов.

По меньшей мере 120 рейсов, которые направлялись в "Хитроу", были вынуждены перенаправляться из-за закрытия аэропорта. Некоторые рейсы из США разворачивались в воздухе и возвращались в пункт отправления.

Рейс United Airlines из Сан-Франциско должен был приземлиться в Вашингтоне, а не в Лондоне. British Airways и Virgin Atlantic перенаправили свои рейсы в соседний "Гатвик".

"Хитроу" является одним из самых загруженных аэропортов с двумя взлетно-посадочными полосами в мире, который совершает около 1 300 взлетов и посадок в день, согласно данным на его веб-сайте.

"Хитроу" – один из крупнейших мировых хабов. Это нарушит работу авиакомпаний по всему миру", – сказал Ян Петченик, пресс-секретарь FlightRadar24.

Согласно данным OAG, в 2024 году "Хитроу" был вторым по загруженности международным аэропортом после дубайского.

В пятницу, 21 марта, лондонский аэропорт "Хитроу" полностью прекратил работу из-за масштабного отключения электроэнергии, вызванного пожаром на соседней электроподстанции.