У лондонському аеропорту спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

Про це йдеться в офіційній заяві аеропорту, передає "Європейська правда".

Адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме до кінця доби і закликали пасажирів не приїжджати до аеропорту за жодних обставин.

"Ми не маємо чіткої інформації, коли електропостачання буде стабільно відновлено. Щоб гарантувати безпеку пасажирів і персоналу, ми змушені закрити Хітроу до кінця доби", – йдеться в заяві.

Sky News пише, що займання виникло близько опівночі на електропідстанції в районі Гейз, приблизно за 2,4 км від аеропорту. На місце прибули бригади Лондонської пожежної служби.

Внаслідок пожежі почалися масові перебої з електрикою, які зачепили не лише аеропорт, а й навколишні райони. Із зони інциденту було евакуйовано близько 150 людей, також встановлено 200-метрову зону безпеки.

Очевидці публікують у мережі фото і відео, де видно високі стовпи полум’я та густий чорний дим, що підіймався над місцем пожежі.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6