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У лондонському аеропорту спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції

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Новини — П'ятниця, 21 березня 2025, 07:49 — Уляна Кричковська

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

Про це йдеться в офіційній заяві аеропорту, передає "Європейська правда".

Адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме до кінця доби і закликали пасажирів не приїжджати до аеропорту за жодних обставин.

"Ми не маємо чіткої інформації, коли електропостачання буде стабільно відновлено. Щоб гарантувати безпеку пасажирів і персоналу, ми змушені закрити Хітроу до кінця доби", – йдеться в заяві.

Sky News пише, що займання виникло близько опівночі на електропідстанції в районі Гейз, приблизно за 2,4 км від аеропорту. На місце прибули бригади Лондонської пожежної служби.

Внаслідок пожежі почалися масові перебої з електрикою, які зачепили не лише аеропорт, а й навколишні райони. Із зони інциденту було евакуйовано близько 150 людей, також встановлено 200-метрову зону безпеки.

Очевидці публікують у мережі фото і відео, де видно високі стовпи полум’я та густий чорний дим, що підіймався над місцем пожежі.

На початку березня аеропорт імені Гельмута Шмідта в німецькому Гамбурзі повністю зупинив роботу через раптовий страйк співробітників.

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