У лондонському аеропорту спалахнула масштабна пожежа на електропідстанції

У п’ятницю, 21 березня, лондонський аеропорт "Гітроу" повністю припинив роботу через масштабне відключення електроенергії, викликане пожежею на сусідній електропідстанції.

Про це йдеться в офіційній заяві аеропорту, передає "Європейська правда".

Адміністрація аеропорту повідомила, що закриття триватиме до кінця доби і закликали пасажирів не приїжджати до аеропорту за жодних обставин.

"Ми не маємо чіткої інформації, коли електропостачання буде стабільно відновлено. Щоб гарантувати безпеку пасажирів і персоналу, ми змушені закрити Хітроу до кінця доби", – йдеться в заяві.

Sky News пише, що займання виникло близько опівночі на електропідстанції в районі Гейз, приблизно за 2,4 км від аеропорту. На місце прибули бригади Лондонської пожежної служби.

Внаслідок пожежі почалися масові перебої з електрикою, які зачепили не лише аеропорт, а й навколишні райони. Із зони інциденту було евакуйовано близько 150 людей, також встановлено 200-метрову зону безпеки.

Очевидці публікують у мережі фото і відео, де видно високі стовпи полум’я та густий чорний дим, що підіймався над місцем пожежі.

🚨 BREAKING: Heathrow Airport says it will be closed all day due to significant power outage caused by a fire at a nearby electrical substation



“We expect significant disruption over the coming days and passengers should not travel to the airport under any circumstances” pic.twitter.com/jeqEqb8BX6 – Politics UK (@PolitlcsUK) March 21, 2025

BREAKING🇬🇧: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout.



Given the current geopolitical climate, it’s fair to ask: Has Russia’s… pic.twitter.com/jGmf4vluUK – Mario 🇺🇸🇵🇱🇺🇦🇪🇺 (@PawlowskiMario) March 21, 2025

На початку березня аеропорт імені Гельмута Шмідта в німецькому Гамбурзі повністю зупинив роботу через раптовий страйк співробітників.