Посол ЄС після нічних ударів РФ: так виглядає "мир", який Путін обіцяв Трампу

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на нічну атаку дронами на українські міста, яку Росія здійснила в ніч на п'ятницю, 21 березня.

Про це посол написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Матернова засудила російські удари і заявила, що це свідчить про те, як виглядає мир, обіцяний Кремлем.

"Тепер ми всі знаємо, який насправді вигляд має "русский мир", обіцяний президентом Путіним президенту Трампу", – написала вона.

Матернова нагадала, що протягом ночі під ударами були Київ, Одеса, Запоріжжя. Цілями РФ стала цивільна інфраструктура: торгові центри, житлові будинки тощо.

Вона закликала світ "прокинутися".

"Ми повинні зрозуміти, що поставлено на карту. Путін невпинно нищить Україну та її народ", – підкреслила дипломатка.

Повідомляли також, що президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо великої кількості зустрічей різного формату щодо України, зазначивши, що вони поки не призвели до прогресу.