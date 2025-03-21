Посол ЕС после ночных ударов РФ: так выглядит "мир", который Путин обещал Трампу

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отрегулировала на ночную атаку дронами на украинские города, которую Россия осуществила в ночь на пятницу, 21 марта.

Об этом посол написала в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем.

"Теперь мы все знаем, как на самом деле выглядит "русский мир", обещанный президентом Путиным президенту Трампу", – написала она.

Матернова напомнила, что в течение ночи под ударами были Киев, Одесса, Запорожье. Целями РФ стала гражданская инфраструктура: торговые центры, жилые дома и тому подобное.

Она призвала мир "проснуться".

"Мы должны понять, что поставлено на карту. Путин неустанно уничтожает Украину и ее народ", – подчеркнула дипломат.

Сообщалось также, что президент Чехии Петр Павел посетил Одессу в день, когда войска России массированно атаковали город дронами.

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сомнение относительно большого количества встреч различного формата по Украине, отметив, что они пока не привели к прогрессу.