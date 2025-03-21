Туск: якщо буде 56 самітів щодо України, мир не настане швидше

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив сумнів щодо великої кількості зустрічей різного формату щодо України, зазначивши, що вони поки не призвели до прогресу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVP Info.

Туск оголосив у Брюсселі, що Польща буде представлена на саміті щодо України в Парижі наступного тижня. Він додав, що напередодні зустрічі у нього запланована розмова тет-а-тет з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Туск не повідомив, чи поїде до Парижа особисто.

"Як відомо, цих зустрічей, самітів, відеоконференцій, поїздок, присвячених українському питанню, справді дуже багато. Хтось скаже, що занадто багато. І складається враження, що кількість зустрічей не призводить до прогресу. Це моє загальне зауваження, щоб ми не збожеволіли, що якщо буде 56 самітів і відеоконференцій, то мир настане швидше", – оцінив Туск.

При цьому він підкреслив, що не хоче знецінювати зусилля президента Емманюеля Макрона, оскільки вони, за його словами, є дійсно корисними.

Так звана "коаліція рішучих", яка готує підґрунтя для гарантування майбутнього повоєнного врегулювання, зустрілася на початку березня в Лондоні.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що наступного тижня буде в Парижі для проведення зустрічей.

Крім того, вищі військові офіцери з так званої "коаліції рішучих" у четвер зустрілись у військовому штабі Британії на околиці Лондона, щоб обговорити плани щодо введення в Україну міжнародних сил.