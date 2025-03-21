Президент Чехії відвідав Одесу під час масованої дронової атаки РФ

Президент Чехії Петр Павел відвідав Одесу у день, коли війська Росії масовано атакували місто дронами.



Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення Олексій Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба розповів, що під час його зустрічі з Павелом РФ запустила три групи "шахедів" на місто.

Український міністр зазначив, що вони обговорили ключові питання безпеки судноплавства, відновлення України та розвитку громад.

Кулеба наголосив, що у фокусі розмови – морська безпека та виклики розмінування територій, адже лише з літа 2023 року Росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України.

Вони обговорили ефективне відновлення та сталий розвиток України, український міністр запросив президента Чехії долучитися до Конференції з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа.

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Кулеба додав, що впродовж трьох років великої війни Чехія надала Україні 900 млн доларів підтримки – від гуманітарних програм до військової техніки.

Зокрема, Чехія надала Україні протикорабельні комплекси "Нептун", зроблені на базі чеських автомобілів Tatra.

Увечері 20 березня російська армія запустила напрямком на Одесу ударні безпілотники, в місті лунали вибухи, спалахнули потужні пожежі. Відомо про трьох постраждалих.

Вранці мер Одеси Геннадій Труханов опублікував відео пожеж в передмісті.

У січні 2025 року міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що країна шукає підтримки інших країн Європейського Союзу, аби організувати нову ініціативу закупівлі боєприпасів для України.

А наприкінці лютого міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що експорт військової техніки в Україну минулого року збільшився щонайменше на третину.