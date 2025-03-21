У МЗС розповіли, про що йтиметься на зустрічі зі США у Саудівській Аравії

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що на майбутній зустрічі між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії мають "визначатися параметри тих пропозицій про різні режими припинення вогню, які є сьогодні на столі".

Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, його цитує "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Він пояснив, що до переговорів, які відбудуться в Саудівській Аравії, Україна ставиться як до двосторонніх українсько-американських переговорів, і розглядає їх "як технічний раунд, не політичний".

"Там будуть обговорюватися деталі і імплементація рішень, які на політичному рівні вже ухвалені…Тобто мають зустрітися фахові люди з українського і американського боку, які зможуть з'ясувати всі деталі, як це має виглядати. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг", – сказав представник МЗС.

Також Тихий сказав, що українській стороні невідомо про те, як у Саудівській Аравії будуть відбуватися контакти американців з росіянами.

"Це їхній вибір. Але ми готуємося до переговорів в Саудівській Аравії саме як до двосторонньої українсько-американської історії", – додав він.

За його словами, міністр закордонних справ Андрій Сибіга не буде присутній на зустрічі, оскільки це не "політичний рівень", і там буде "військова компонента".

Спецпосланник президента США Кіт Келлог раніше заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.

У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.