Келлог розповів про формат переговорів з Україною і РФ у Саудівській Аравії

Спецпосланник президента США Кіт Келлог заявив, що представники України та Росії під час переговорів у Саудівській Аравії можуть сидіти в різних кімнатах, а американська делегація ходитиме між ними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог розповів в інтервʼю ABC News.

За словами посланника Трампа, США на переговорах у Саудівській Аравії представлятиме частина його підлеглих, підлеглих радника з нацбезпеки Майка Волца, а від Держдепу – керівник планування політики Майкл Антон.

"Це будуть непрямі дискусії, тобто одна група буде в цій кімнаті, інша – в тій, і вони (американці. – Ред.) сидітимуть і розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії", – переповів він.

Джерело Sky News в українській владі також описало переговори в Саудівській Аравії подібним чином.

"Загалом, концепція американців полягає в тому, що вони розмовляють з росіянами і з українцями одночасно, в різних кімнатах і будуть ходити між зустрічами/кімнатами", – цитує телеканал співрозмовника.

Він уточнив, що кінцевий формат переговорів ще не визначений, але "не планується, що українці та росіяни будуть вести прямі переговори".

У Білому домі раніше анонсували, що 23 березня у Саудівській Аравії відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Росію представлятимуть сенатор і колишній заступник глави МЗС Григорій Карасін та радник директора Федеральної служби безпеки Сергєй Бесєда, що раніше курував збір інформації про Україну.