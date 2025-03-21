В МИД рассказали, о чем пойдет речь на встрече с США в Саудовской Аравии

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на предстоящей встрече между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, его цитирует "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Он пояснил, что к переговорам, которые состоятся в Саудовской Аравии, Украина относится как к двусторонним украинско-американским переговорам, и рассматривает их "как технический раунд, не политический".

"Там будут обсуждаться детали и имплементация решений, которые на политическом уровне уже приняты...То есть должны встретиться профессиональные люди с украинской и американской стороны, которые смогут выяснить все детали, как это должно выглядеть. Надо понимать, как это будет работать, кто это будет контролировать, каким образом будет происходить мониторинг", – сказал представитель МИД.

Также Тихий сказал, что украинской стороне неизвестно о том, как в Саудовской Аравии будут происходить контакты американцев с россиянами.

"Это их выбор. Но мы готовимся к переговорам в Саудовской Аравии, именно как к двусторонней украинско-американской истории", – добавил он.

По его словам, министр иностранных дел Андрей Сибига не будет присутствовать на встрече, поскольку это не "политический уровень", и там будет "военная компонента".

Спецпосланник президента США Кит Келлог ранее заявил, что представители Украины и России во время переговоров в Саудовской Аравии могут сидеть в разных комнатах, а американская делегация будет ходить между ними.

В Белом доме ранее анонсировали, что 23 марта в Саудовской Аравии состоится новый раунд переговоров по мирному урегулированию в Украине.