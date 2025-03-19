У Трампа анонсували нові перемовини в Саудівській Аравії щодо України

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у неділю, 23 березня, у саудівському місті Джидда відбудеться новий раунд перемовин щодо мирного врегулювання в Україні.

Про це Віткофф сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, США на переговорах представлятимуть радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц і держсекретар США Марко Рубіо.

Наразі невідомо, з ким США вестимуть перемовини, і чи будуть присутніми в Джидді представники України або РФ.

Віткофф вказав на "значний прогрес" у досягненні миру, а також додав, що за наявності консенсусу щодо ударів по енергетичній інфраструктурі, а також об'єктах у Чорному морі "до повного припинення вогню звідти відносно невелика відстань".

За його словами, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі і по об’єктах у Чорному морі "узгоджені з росіянами".

"Я, звісно, сподіваюся, що українці погодяться на це. У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді", – зазначив Віткофф.

Як відомо, під час розмови Владімір Путін укотре відкинув пропозицію США про 30-денне повне припинення вогню, на яку раніше погодилась Україна. Натомість він підтримав обіцянку сторін на 30 днів "утриматись" від атак на енергетичні обʼєкти.

Сторони також домовились обговорити "безпеку судноплавства в акваторії Чорного моря" і створити російську та американську експертні групи для обговорення "українського врегулювання".

У Білому домі за підсумками розмови заявили, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично відкинув пропозицію про повне припинення вогню, здійснивши масовану атаку дронами на українські міста.